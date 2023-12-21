Голикова сообщила о росте реальных доходов населения на 3,9% за 10 месяцев

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Реальные доходы россиян за 10 месяцев 2023 года выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на предварительные данные Росстата.

Она заявила об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента.

Она также отметила, что в третьем квартале уровень бедности оказался ниже значения за аналогичный период прошлого года. Доходы в номинальном выражении у наименее обеспеченных граждан выросли в среднем на 8,5%.

"Если переводить это в количество людей, то 1,1 млн наших граждан вышли из бедности", - отметила вице-премьер.