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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Голикова сообщила о росте реальных доходов населения на 3,9% за 10 месяцев

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Реальные доходы россиян за 10 месяцев 2023 года выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на предварительные данные Росстата.

Она заявила об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента.

Она также отметила, что в третьем квартале уровень бедности оказался ниже значения за аналогичный период прошлого года. Доходы в номинальном выражении у наименее обеспеченных граждан выросли в среднем на 8,5%.

"Если переводить это в количество людей, то 1,1 млн наших граждан вышли из бедности", - отметила вице-премьер.

Росстат Татьяна Голикова Владимир Путин
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