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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку
Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Cruise Кайл Вогт подал в отставку поздно вечером в воскресенье.

Руководитель подразделения General Motors, которое производит самоуправляемые автомобили и является оператором службы роботакси, объявил о своем уходе в письме сотрудникам и в соцсети. С письмом ознакомилось издание TechCrunch. При этом Вогт не назвал причину своего ухода.

Между тем на прошлой неделе Cruise отменила все поездки своих беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования на время проведения независимой проверки их безопасности. Это связано с аварией 2 октября в Сан-Франциско, в которой автомобиль Cruise наехал на пешехода, сбитого другой машиной. По данным San Francisco Chronicle, Cruise якобы скрыла от властей часть видеозаписи этого происшествия.

Гендиректор GM Мэри Барра объявила, что президентом и техническим директором Cruise станет Мо Эльшенави, который ранее являлся вице-президентом по разработкам данного подразделения.

В последнем финансовом отчете GM сообщала, что убыток Cruise в январе-сентябре составлял $1,9 млрд, в том числе $732 млн в третьем квартале. При этом Барра говорила о том, что у подразделения роботакси по-прежнему есть огромный потенциал для роста. "Будьте уверены, у нас есть планы финансирования, которые поддержат расширение Cruise", - сказала она на встрече с аналитиками, проходившей после публикации квартальной отчетности в октябре.

Котировки акций GM с начала текущего года упали почти на 17%, в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 18%.

GM General Motors Cruise
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