"АвтоВАЗ" начал выпуск первых e-Largus в Ижевске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Производство опытной партии электромобилей модели e-Largus стартовало на ижевском заводе "АвтоВАЗа", передал корреспондент "Интерфакса".

Предприятие в пятницу посетили с рабочим визитом президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Мы запускаем первую, опытную партию автомобилей Lada e-Largus - как и обещали, до конца 2023 года. Сегодня с конвейера сойдёт шесть автомобилей, а всего в опытной партии будет 30 единиц", - сказал Соколов журналистам на предприятии.

Предполагается, что в семействе электромобилей Lada e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы в модификациях с разными батареями и с различной грузоподъемностью.

Машины будут оснащаться синхронным электромотором на постоянных магнитах номинальной мощностью 50кВт (кратковременно может достигать пиковой мощности 120 кВт). Две тяговые литий-ионные батареи располагаются в моторном отсеке автомобиля и под полом кузова - в месте, где ранее располагался бензобак.

Как уточнили в "АвтоВАЗе", разработкой электрической силовой установки для e-Largus занималась компания "Системы автономной энергии" (САЭ), которая входит в ГК "Итэлма", в сотрудничестве с инженерами автопроизводителя. Аккумуляторы от САЭ разработаны и произведены в России, система управления и термостатирования также российская. В планах компании в ближайшие два года локализовать последний импортный элемент - аккумуляторную ячейку.

Серийное производство Lada e-Largus планируется начать во II квартале 2024 года, вместе с возобновлением выпуска стандартных Lada Largus с двигателями внутреннего сгорания.

"Объем, который планируется выпускать по автомобилям Largus с ДВС, сейчас ещё находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца этого года. Но наше предложение - это около 30 тыс. автомобилей как с ДВС, так и электрических (на 2024 г. - ИФ). Объем выпуска непосредственно электромобилей будет зависеть впрямую от мер поддержки, которые будут в рамках следующего года распространяться либо только на высоколокализованные продукты с электросиловой установкой, либо на весь перечень продукции, в том числе из иностранных государств", - сказал Соколов журналистам.