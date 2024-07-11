"АвтоВАЗ" увеличил выпуск Lada в I полугодии на 73%, до 235,8 тыс. штук

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Производство автомобилей модельного ряда Lada в I полугодии 2024 года выросло на 73%, до 235,8 тыс. единиц, что превысило показатель за весь 2022 год, сообщил журналистам представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский.

"За 6 месяцев 2024 года производство всех моделей Lada на мощностях в Тольятти и Ижевске выросло на 73%, составив 235 815 автомобилей, в том числе семейства Granta - 110 797 шт. (+37,4%), Vesta - 68,26 тыс. (рост в 3,5 раза), Niva - 52 968 (+49%), а также 3,79 тыс. машин семейства Largus, которые с середины мая выпускаются в Ижевске", - сказал представитель "АвтоВАЗа".

За июнь концерн выпустил 45 238 автомобилей и машинокомплектов, что в 2,9 раза превысило показатель за аналогичный месяц 2023 года.

"Компания прилагает все усилия для выполнения годового производственного плана в объеме 500 тыс. автомобилей. Мы уже немного увеличили скорость производственных линий этим летом. Если раньше мы говорили о том, что с конвейера "АвтоВАЗа" сходит автомобиль раз в 26 секунд, то теперь - каждые 25 секунд. Осенью увеличение скорости производственных линий продолжится, и мы выйдем на максимально возможные темпы производства: один автомобиль каждые 20 секунд", - добавил Ильинский.

Автопроизводитель в III квартале текущего года планирует начать выпуск новой модели Lada Aura, электромобиля e-Largus и полнофункциональных версий Lada Vesta, в частности с системой ESP и другим дополнительным оборудованием. В IV квартале должен начаться выпуск Niva с подушками безопасности, полнофункциональных версий Granta (в том числе с климат- и круиз-контролем, встроенной сигнализацией) и Niva Sport (на базе Niva Legend).

План производства "АвтоВАЗа" на этот год в начале года был заявлен на уровне 500 тыс. шт., продать на российском рынке компания намеревалась порядка 450 тыс. машин. Глава компании Максим Соколов в июне сообщал, что фактический выпуск Lada по году может оказаться на 5-10% выше.

Продажи Lada в РФ, как сообщалось, за I полугодие 2024 года выросли на 51,5%, до 217 631 автомобиля. Вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, комментируя итоги шести месяцев, отмечал вместе с положительной динамикой также и общий тренд замедления роста российского авторынка к середине года.