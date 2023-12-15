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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Аэропорт Хитроу улучшил прогнозы выручки и EBITDA на 2023 год

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Оператор лондонского аэропорта Хитроу Heathrow Airport Ltd. повысил прогнозы выручки и скорректированной EBITDA на 2023 год благодаря высокому спросу на авиаперевозки.

Прогноз выручки аэропорта на текущий год увеличен до 3,67 млрд фунтов стерлингов ($4,69 млрд) по сравнению с 3,44 млрд фунтов, ожидавшимися в июле. Таким образом, ожидается повышение показателя на 26% по сравнению с прошлым годом.

Скорректированная EBITDA, согласно новому прогнозу компании, увеличится на 33%, до 2,25 млрд фунтов (предыдущий прогноз - 2 млрд фунтов).

В то же время руководство аэропорта повысило прогноз расходов и теперь ожидает, что затраты увеличатся на 16%, до 1,43 млрд фунтов.

В 2024 году Хитроу ожидает снижения выручки на 6,1%, до 3,45 млрд фунтов, и сокращения скорректированной EBITDA на 16%, до 1,89 млрд фунтов.

Пассажиропоток Хитроу в этом году вырастет до 79,1 млн человек, ожидает оператор аэропорта. В 2024 году прогнозируется подъем на 2,9%, до 81,4 млн пассажиров.

Хитроу Великобритания
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