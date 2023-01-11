Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу в 2022 году обслужил 61,6 млн пассажиров, за год показатель вырос более чем в три раза, говорится в сообщении оператора воздушной гавани.

Пассажирооборот составил 76% от уровня доковидного 2019 года.

"2022 год завершился самым загруженным Рождеством за три года при сохранении бесперебойного и эффективного обслуживания пассажиров", - заявил глава аэропорта Джон Холланд-Кай.

В декабре рейсы через Хитроу осуществили 5,94 млн пассажиров по сравнению с 3,12 млн за аналогичный месяц годом ранее. Перевозки грузов тем временем сократились до 109,15 тыс. тонн со 127,19 тыс. тонн.

Руководство аэропорта ожидает, что в 2023 году пассажирооборот вырастет до 67,1 млн человек.