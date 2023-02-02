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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Глава аэропорта Хитроу уйдет в отставку в 2023 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Heathrow Airport Ltd. Джон Холланд-Кей проинформировал совет директоров оператора крупнейшего аэропорта в Великобритании о намерении уйти в отставку в текущем году, говорится в сообщении компании.

Холланд-Кей возглавляет Heathrow Airport с 2014 года. Руководство оператора начало поиск нового гендиректора.

Отмечается, что Холланд-Кей останется на посту CEO до тех пор, пока в должность не вступит его преемник, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий.

Хитроу Великобритания
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