Банк ING к 2040 году прекратит финансировать разведку и добычу нефти и газа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландский банк ING к 2040 году постепенно прекратит финансировать разведку и добычу нефти и газа, говорится в сообщении кредитной организации.

В частности, к 2030 году ING сократит кредитование upstream-проектов на 35%, что позволит вдвое уменьшить объем финансируемых выбросов в этом сегменте. К 2040 году этот объем снизится до нуля.

Кроме того, банк намерен к 2025 году утроить размеры годового финансирования проектов возобновляемой энергетики – до 7,5 млрд евро с 2,5 млрд евро в 2022 году.

На минувшей неделе страны-участницы климатического саммита COP28 одобрили без возражений итоговый документ, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами и призывающий к отказу от использования ископаемого топлива к 2050 году. Соглашение также включает призыв к утроению использования возобновляемых источников энергии и удвоению энергоэффективности.