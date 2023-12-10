В Сбербанке оценили ежегодный ущерб РФ от изменений климата в 580 млрд руб.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Климатические изменения ежегодно наносят ущерб России, оцениваемый аналитиками Сбербанка примерно в 580 млрд рублей, сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова.

"Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 годы в среднем в 580 млрд рублей ежегодно. Для некоторых регионов, которые наиболее подвержены погодным изменениям, ежегодные потери могут составлять 5-6% валового регионального продукта", - сказала она в ходе мероприятия российского павильона Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Она отметила, что вопрос проведения эффективной климатической политики всё больше перемещается в экономическую плоскость. "От того, насколько финансовые институты будут адаптивны и будут эффективно управлять новой фактурой и элементами климатической повестки, в том числе, зависят и общие экономические результаты", - подчеркнула Завьялова.