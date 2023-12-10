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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Сбербанке оценили ежегодный ущерб РФ от изменений климата в 580 млрд руб.

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Климатические изменения ежегодно наносят ущерб России, оцениваемый аналитиками Сбербанка примерно в 580 млрд рублей, сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова.

"Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 годы в среднем в 580 млрд рублей ежегодно. Для некоторых регионов, которые наиболее подвержены погодным изменениям, ежегодные потери могут составлять 5-6% валового регионального продукта", - сказала она в ходе мероприятия российского павильона Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Она отметила, что вопрос проведения эффективной климатической политики всё больше перемещается в экономическую плоскость. "От того, насколько финансовые институты будут адаптивны и будут эффективно управлять новой фактурой и элементами климатической повестки, в том числе, зависят и общие экономические результаты", - подчеркнула Завьялова.

Климатический саммит в Дубае

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Участник ежегодной глобальной климатической конференцииПосетители саммита в ДубаеКороль Великобритании Карл III на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климатаАкция против добычи ископаемого топливаВыступление экс-госсекретаря США Хиллари КлинтонРоссийский павильон на климатическом саммитеПремьер-министры Великобритании и Испании Риши Сунак и Педро Санчес (слева направо)Участник 28-й конференции ООН об изменении климатаПремьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и глава ООН по вопросам климата Саймон СтиллУчастница конференции под флагами в Expo City DubaiКонференция ООН по изменению климата COP28Павильон России на прошедшей выставке Dubai Expo 2020
Участник ежегодной глобальной климатической конференции
Сбербанк
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