Сельхозорганизации РФ в ноябре снизили производство яиц на 0,2%, их отгрузки – на 1,8%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в ноябре произвели 3,106 млрд яиц, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил Росстат в пятницу.

За 11 месяцев производство выросло на 2%, до 34,847 млрд штук.

Отгрузки яиц в ноябре снизились на 1,8% до 2,817 млрд штук, за январь-ноябрь – выросли на 1,9% до 31,254 млрд.

Запасы яиц в сельхозорганизациях на конец ноября составляли 245,9 млн штук, что на 46,1% меньше прошлогоднего.

Росстат также сообщил, что производство птицы в сельхозорганизациях в ноябре составило 550,4 тыс. тонн (в живом весе, на убой), что на 2,7% меньше, чем годом ранее. За 11 месяцев производство снизилось на 0,1%, до 5,925 млн тонн.

Остатки мяса птицы в сельхозорганизациях на конец ноября составляли 47,066 тыс. тонн, что на 13,8% меньше, чем на конец ноября прошлого года.