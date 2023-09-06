Новак заявил о завершающей стадии определения маршрута для "Силы Сибири 2"

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Определение маршрута экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири 2" находится на завершающей стадии, пишет вице-премьер РФ Александр Новак в статье в журнале "Энергетическая политика".

"На завершающей стадии находится определение маршрута газопровода "Сила Сибири-2". Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятия (южнее озера Байкал) до выхода к государственной границе России в районе н.п. Наушки. Рассматривается проект строительства газопровода-отвода от н.п. Наушки до г. Улан-Удэ и далее до г. Читы общей протяженностью 700 км", - сообщил чиновник.

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".