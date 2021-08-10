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Владелец крабодобывающей ГК "Антей" создал новую фирму с участием структуры РСХБ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Приморский бизнесмен Игорь Михнов, контролирующий крабодобывающую группу "Антей" (Владивосток), создал новую фирму – ООО "Антей-инвест". Это следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Михнову в компании принадлежит 99%. Еще 1% получило ООО "РСХБ-Финанс", подконтрольное Россельхозбанку.

Основным видом деятельности "Антей-инвеста" указано морское рыболовство, место регистрации – Владивосток.

Как сообщалось, структуры группы "Антей" получили одну из самых больших квот на добычу краба по итогам проведенных Росрыболовством в октябре 2019 года электронных аукционов, на которых были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн краба в северных и дальневосточных водах за 15 лет.

Так, на Севере пять лотов из 10 достались компании "Антей Север", которая заплатила за них 18,22 млрд рублей. ООО "Антей" и "Алестар" (входит в группу "Антей") выиграли по одному лоту на Дальнем Востоке (на 3,57 млрд рублей и 4,44 млрд рублей соответственно).

"Антей", по данным ее сайта, – одна из крупнейших российских компаний на Дальнем Востоке по добыче и переработке краба и рыбы. Ее флот состоит из 24 судов, которые ведут промысел в Охотском, Беринговом и Японском морях, а также морях Росса и Амундсена. Продукцию компания традиционно экспортирует в Китай, Японию, Южную Корею, США.

Антей Владивосток РСХБ

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