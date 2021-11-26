"Антей" стал владельцем компании по добыче крабов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Структура владельца ГК "Антей" Игоря Михнова и его партнера Аркадия Пинчевского приобрела у собственников Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) компанию с правами на вылов более 3 тыс. тонн краба в год.

Как сообщает "Коммерсантъ", ООО "ЗЭТ-Холдингз" Игоря Михнова и Аркадия Пинчевского в конце сентября стало владельцем ООО "Зигранд", которое ранее входило в периметр активов совладельцев СЗРК Дмитрия Озерского и Геннадия Миргородского. "Зигранд" занимается промыслом краба-стригуна в Баренцевом море.

Как следует из отчетности компании, в 2020 году "Зигранд" полностью освоил выделенную квоту в 3,3 тыс. тонн, выручив от продажи улова 3,19 млрд рублей. Квота на 2021 год - 3,29 тыс. тонн.

Договор на добычу краба у "Зигранд" действует до конца 2033 года.

Игорь Михнов считается основным владельцем владивостокской ГК "Антей", которая занимается добычей и переработкой краба и рыбы. По собственным данным, владеет 24 судами, которые ведут промысел в Охотском, Беринговом, Японском, Баренцевом морях и т. д. В "Антее" на вопросы газеты оперативно ответить не смогли. Озерский от комментариев отказался.

Аркадий Пинчевский ранее возглавлял совет директоров московского водочного завода "Кристалл", а также был вице-губернатором Сахалинской области. С 2020 года он совместно с Михновым владеет ООО "Антей управление активами". Эта компания в том числе владеет ООО "Антей север", которое в 2019 году выиграло торги на пять лотов с квотами на краба в Северном бассейне за 18,16 млрд рублей. Объем квот на 2021 год - более 6 тыс. тонн.

У "Антей управление активами" также есть доли в ООО "Алестар" и ООО ТРК, которым принадлежат права на вылов около 2 тыс. тонн краба в год. Совладельцем этих компаний выступает ООО ТОР, которое возглавляет Валерий Даутов - топ-менеджер ряда компаний, ранее связанных с "Ростехом". В "Ростехе" говорили, что не имеют отношения к добыче краба. Пинчевского источники "Коммерсанта" и газеты "Ведомости" связывали с Аркадием Ротенбергом. Представитель Ротенберга говорит, что у того нет и не было интересов в бизнесе по добыче краба. Пинчевский говорил "Ведомостям", что это его личный проект.

СЗРК также занимается промыслом краба. На аукционах в 2010 году структуры консорциума выиграли пять лотов с квотами на этот ресурс за 24,6 млрд рублей. Объем вылова по этим договорам на 2021 год был на уровне 5,8 тыс. тонн. По словам источников "Ъ" в отрасли, продажа части квот могла потребоваться для оптимизации финансовой нагрузки, в связи с желанием владельцев СЗРК направить средства на другие проекты, а также на фоне объявленного второго этапа аукционов по продаже еще 50% квот на вылов краба в 2023 году.