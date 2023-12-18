Товарооборот Москвы с ОАЭ с января по сентябрь вырос более чем на 50%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Товарооборот столицы с Объединенными Арабскими Эмиратами с января по сентябрь 2023 года вырос более чем на 50% в годовом исчислении, сообщил через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, несмотря на санкционные ограничения, столичные промышленники продолжают налаживать внешнеэкономическую деятельность и увеличивать поставки продукции в дружественные страны. Так, с января по сентябрь 2023 года доля столицы в общероссийском товарообороте в ОАЭ составила около 27%. Москва по-прежнему остается одним из главных российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в ОАЭ и продолжает наращивать товарооборот с этой страной.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что по итогам девяти месяцев 2023 года доля продукции промышленного экспорта в общем несырьевом неэнергетическом экспорте из Москвы в ОАЭ составила более 62%, а агропромышленного комплекса - более 37%.

"В частности, за этот период Москва нарастила поставки кондитерской, мясной и консервированной продукции в сравнении с показателями прошлого года", - сказал Овчинский.