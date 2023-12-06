Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером РФ в арабском мире

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами вышли на беспрецедентно высокий уровень, это главный торговый партнер РФ в арабском мире, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Сегодня наши отношения, благодаря вашей позиции, вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, наши коллеги постоянно работают друг с другом", - сказал Путин на переговорах с президентом ОАЭ.

Он также подчеркнул, что в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился почти на 68%. "В этом году, я думаю, будет даже больше", - сказал Путин, отметив, что это касается и инвестиционной деятельности.

По словам президента, продвигается и промышленная кооперация, речь идет о создании определенных производств на территории ОАЭ и в России, реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере.

"Мы сотрудничаем и по линии ОПЕК+ и, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям", - отметил он.

Кроме того, между государствами развиваются и туристические обмены, в прошлом году, по словам Путина, почти миллион туристов из России посетили ОАЭ.

"Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", - сказал президент РФ.