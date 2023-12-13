Володин заявил о росте товарооборота между РФ и Никарагуа на 54% по итогам года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду встретился со спецпредставителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.

"По итогам 2023 года объем товарооборота между Россией и Никарагуа вырос на 54 процента", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.

Он высказался за продолжение развития новых форматов взаимодействия между РФ и Никарагуа, "чтобы получить конкретный результат от нашей работы".

Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения.

Володин напомнил, что в октябре прошло первое заседание комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа, где обсуждались совместные инициативы в области промышленности и сельского хозяйства.

В свою очередь спецпредставитель президента Никарагуа сообщил, что республика заинтересована в сотрудничестве с Россией, особенно в таких сферах как финансы, здравоохранение и безопасность.

"Мы хотим внести свой вклад в дедолларизацию, совместно способствуя прекращению гегемонии доллара, и работать над созданием более сбалансированной системы финансов", - добавил Лауреано Ортега Мурильо.

Он также отметил, что в Никарагуа с большой надеждой наблюдают "за рождением нового миропорядка, где Россия лидирует". "В этом смысле мы хотим подчеркнуть, что Никарагуа - стратегический союзник России в Центральной Америке", - отметил спецпредставитель президента страны.