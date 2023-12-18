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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Совкомфлот" перевел на долгосрочные контракты половину флота в конвенциональном сегменте

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Около половины флота "Совкомфлота" в сегменте конвенциональных танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов в 2023 году перешла на долгосрочные контракты, сообщил заместитель генерального директора - финансовый директор СКФ Александр Вербо на форуме "Новая экономика - от адаптации к инновациям".

"Около половины флота (в конвенциональном сегменте) перешла на долгосрочные контракты - это, пожалуй, наиболее существенное трансформационное событие для компании в текущем году", - сказал он.

По его словам, срок контрактов в среднем составляет 8 лет.

Топ-менеджер также отметил высокий уровень законтрактованности в индустриальном сегменте бизнеса компании, который не подвержен рыночным колебаниям (включает транспортировку СПГ и обслуживание нефтегазодобычи на континентальном шельфе).

"С учетом высокого уровня законтрактованности в конвенциональном и индустриальном сегментах мы с достаточной уверенностью можем говорить о хороших результатах как в IV квартале, так и в 2024 и последующих годах", - сказал Вербо.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.

Совкомфлот Александр Вербо
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