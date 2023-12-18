НСПК в I квартале 2024 года запустит онлайн-кэшбэк при оплате через СБП

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) планирует в первом квартале 2024 года запустить онлайн-кэшбэк при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), заявил журналистам глава НСПК Владимир Комлев.

"Мы планируем к концу первого квартала запустить онлайновый кэшбэк, когда вы совершили транзакцию по СБП и вам тут же вернулись, в виде кэшбэка, средства, которые были обещаны. То есть не надо ждать, как по карте "Мир", даже тех самых трех-пяти дней, когда кэшбэк вернется вам на карту", - сказал Комлев.

"Это практически моментальная скидка, которая возвращается на счет плательщика, что позволяет определенные налоговые снять риски и также в явном виде показать, сколько денег вы реально смогли сэкономить", - добавил он.

Кроме этого, в СБП планируется запуск сервиса C2G (consumer-to-government). Его внедрение формализует работу между государственными порталами, обслуживающими их банками и НСПК.

"Для обычного плательщика это будет означать, что после внедрения такой системы, по требованиям закона, с него не смогут взять ни копейки комиссии дополнительной за сбор тех или иных средств. Если сегодня это в основном налоги, то там еще будет целый ряд платежей, за которые также будет нулевая комиссия", - сказал глава НСПК.

Количество операций в СБП за 11 месяцев 2023 года достигло 6,3 млрд, их сумма - 27,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичными показателями прошлого года в 2,4 и 2,2 раза соответственно. Доля СБП в переводах между физлицами (C2C, consumer-to-consumer) составляет около 80%.

По словам Комлева, доля карт "Мир" по объему платежей сейчас приближается к 67%. По данным на ноябрь 2023 года, эмитировано более 260 млн платежных карт (170 млн по итогам 2022 года).

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана властями РФ в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Кроме этого, НСПК с 2015 года также обрабатывает операции внутри РФ по картам международных платежных систем Visa и Mastercard.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции).