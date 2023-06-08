Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

НСПК обяжет банки участвовать в системе оспаривания операций в СБП с 30 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) с 30 июня сделает для банков обязательным участие в системе оспаривания операций по Системе быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Механизм решения спорных ситуаций по оплатам через СБП действует с 2021 года, однако ранее не являлся обязательным для банков.

"30 июня 2023 года в системе Диспут+, в которой сегодня происходит оспаривание операций по картам "Мир", появится процесс "Диспут" для СБП, который станет обязательным для всех банков-участников системы", - сообщили в НСПК.

Нововведение обусловлено в том числе тем, что СБП становится все более популярным инструментом онлайн и офлайн-оплаты покупок, число транзакций в СБП быстро растет, и при возникновении спорных ситуаций необходим четкий регламент для их урегулирования.

Оспорить операцию в СБП можно будет в течение 180 дней, а максимальный срок рассмотрения диспута – 30 дней. Аналогичные сроки действуют и для операций по картам "Мир".

Инициировать диспут можно будет по операциям, совершенным в СБП после 30 июня. Для этого необходимо обратиться в банк, со счета в котором совершалась оспариваемая операция. Банк после этого инициирует диспут на платформе НСПК.

После этого банк получателя рассматривает данный спор, обращаясь к своему клиенту – торгово-сервисному предприятию, анализирует полученную информацию. В случае принятия положительного решения по спорной операции операционный платежный клиринговый центр СБП (то есть НСПК) проведет автоматические расчеты между сторонами диспута.

Национальная система платежных карт НСПК СБП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВаз" представил новую модель Lada Vesta Aura

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

СД "Самолета" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });