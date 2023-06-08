НСПК обяжет банки участвовать в системе оспаривания операций в СБП с 30 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) с 30 июня сделает для банков обязательным участие в системе оспаривания операций по Системе быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Механизм решения спорных ситуаций по оплатам через СБП действует с 2021 года, однако ранее не являлся обязательным для банков.

"30 июня 2023 года в системе Диспут+, в которой сегодня происходит оспаривание операций по картам "Мир", появится процесс "Диспут" для СБП, который станет обязательным для всех банков-участников системы", - сообщили в НСПК.

Нововведение обусловлено в том числе тем, что СБП становится все более популярным инструментом онлайн и офлайн-оплаты покупок, число транзакций в СБП быстро растет, и при возникновении спорных ситуаций необходим четкий регламент для их урегулирования.

Оспорить операцию в СБП можно будет в течение 180 дней, а максимальный срок рассмотрения диспута – 30 дней. Аналогичные сроки действуют и для операций по картам "Мир".

Инициировать диспут можно будет по операциям, совершенным в СБП после 30 июня. Для этого необходимо обратиться в банк, со счета в котором совершалась оспариваемая операция. Банк после этого инициирует диспут на платформе НСПК.

После этого банк получателя рассматривает данный спор, обращаясь к своему клиенту – торгово-сервисному предприятию, анализирует полученную информацию. В случае принятия положительного решения по спорной операции операционный платежный клиринговый центр СБП (то есть НСПК) проведет автоматические расчеты между сторонами диспута.