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Adobe в I финквартале снизила чистую прибыль вдвое, выручка превзошла прогноз

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, в первом квартале 2024 финансового года снизила чистую прибыль вдвое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 1 марта, составила $620 млн, или $1,36 в расчете на акцию, по сравнению с $1,25 млрд, или $2,71 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. При этом скорректированная прибыль выросла до $4,48 с $3,8 на акцию.

Выручка повысилась на 11% - до $5,18 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 12%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $4,38 на акцию при выручке в $5,14 млрд. Сама компания в декабре прогнозировала выручку в диапазоне $5,1-5,15 млрд.

Adobe ожидает, что во втором финквартале выручка составит $5,25-5,3 млрд, скорректированная прибыль - $4,35-4,4 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют выручку в $5,3 млрд.

Компания объявила программу выкупа своих акций объемом до $25 млрд, которая будет действовать до 14 марта 2028 года, говорится в пресс-релизе.

Котировки акций Adobe на дополнительных торгах в четверг рухнули на 11% после публикации отчетности, поскольку инвесторов разочаровали финансовые показатели в определенных сегментах бизнеса. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 2,4% (до $259,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 9%.

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