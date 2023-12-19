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Володин заявил, что ушедшие из РФ западные компании оставили в стране $103 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин после утверждения Евросоюзом 12-го пакета антироссийских санкций привел данные о потерях западных компаний, ушедших из страны, и о росте ВВП в России по итогам 2023 года.

"Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

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Он также отметил, что "по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%".

По словам спикера Госдумы, против России после утверждения Евросоюзом 12-го санкционного пакета "введено 18 772 незаконные ограничительные меры".

"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времён пандемии коронавируса", - считает Володин.

Очередной, 12-й по счету пакет ограничительных мер Евросоюза, разработанных против России, был опубликован в Официальном журнале ЕС в понедельник, он вступил в силу.

Вячеслав Володин РФ
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