Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд, а S&P 500 вплотную приблизился к историческому максимуму.

Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает поддерживать финансовые рынки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее сохранения Федрезервом на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых в январе оценивается рынком в 92%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оценивается трейдерами в 72,5%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил в интервью Yahoo Finance во вторник, что видит "хороший прогресс" в замедлении инфляции в США. Тем не менее, по мнению Баркина, планировать снижение ставки пока рано.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость экономики США и ожидания ее "мягкой посадки".

Число новостроек в Штатах в ноябре увеличилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,56 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом за полгода, сообщило министерство торговли страны.

Беспокойство у инвесторов вызывает ситуация с приостановкой многими крупными компаниями прохода судов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов. Эксперты опасаются, что это может привести к усилению инфляционного давления в экономике.

"Сбои в глобальной торговле в течение длительного периода могут не только сказаться на ценах энергоносителей, но и создать новое давление на глобальные цепочки поставок и стоимость транспортировки", - говорит главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая, слова которой приводит Market Watch.

Акции Boeing Co. подорожали на 1,2% по итогам торгов. Группа Lufthansa сообщила во вторник, что разместила заказы на 80 ближне- и среднемагистральных самолетов Boeing и Airbus, а также согласовала с производителями дополнительные закупки. В частности, Lufthansa заказала 40 самолетов Boeing 737-8 MAX.

Бумаги Alphabet Inc. выросли в цене на 0,6%. Накануне стало известно, что Google, входящая в Alphabet, заплатит $700 млн для урегулирования претензий по иску, поданному американскими штатами, в связи с обвинениями в ограничении компанией конкуренции в сфере приложений для устройств на базе операционной системы Android.

Рыночная стоимость Accenture опустилась на 0,1%. Международная консалтинговая компания увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года, однако слабый прогноз выручки разочаровал инвесторов.

Бумаги PepsiCo Inc. снизились в цене 0,6% вслед за ухудшением рекомендации для акций компании до "нейтрально" с "покупать" аналитиками JPMorgan. Банк также понизил прогнозную цену бумаг до $176 со $185.

Стоимость акций Lyft Inc. упала на 3,6% на информации о том, что сооснователь компании Джон Циммер продал ее акции на сумму $3,5 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 251,9 пункта (0,68%) и составил 37557,92 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 27,81 пункта (0,59%) - до 4768,37 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 98,03 пункта (0,66%) и составил 15003,22 пункта.