Уолл-стрит выросла на решениях центробанков и статданных, Dow обновил рекорд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, причем индекс Dow Jones вновь обновил исторический максимум.

"В последние дни мы явно наблюдали неплохой рост, - отметил портфельный управляющий Dakota Wealth Management Роберт Павлик. - Я совсем не опасаюсь окончания рождественского ралли".

Инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих центробанков мира, статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Решение совпало с прогнозами рынка и было принято голосами шестерых из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. В частности, базовая ставка по кредитам осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - отмечается в заявлении ЕЦБ.

Накануне Федрезерв также сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики.

Тем временем розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 19 тыс., до минимальных за два месяца 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали, что число заявок составит 220 тыс.

Акции Adobe Inc. подешевели на 6,4%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в четвертом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, однако дал слабый прогноз.

Цена бумаг TE Connectivity Ltd. повысилась на 4%. Американский производитель электронных компонентов планирует увеличить квартальные дивиденды на 10,2% - до $0,65 на акцию с $0,59.

Капитализация Alaska Air Group поднялась на 1,4% после того, как авиаперевозчик спрогнозировал рост выручки в четвертом квартале по верхней границе ранее данного прогноза.

Рыночная стоимость Etsy Inc. снизилась на 0,9%. Американская онлайн-площадка для торговли сообщила о планах уволить 225 сотрудников, что составляет около 11% штата.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 1,2% после того, как инвестор Нельсон Пельц сообщил о планах номинировать себя и бывшего финдиректора Disney Рэя Расуло в совет директоров компании.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,43% и составил 37248,35 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Caterpillar и Goldman Sachs Group, подорожавшие на 6,4% и 5,7% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,26% - до 4719,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,19% и составил 14761,56 пункта.