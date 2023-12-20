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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Квартальный отчет FedEx вызвал обрушение котировок компании на 9,8%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, увеличила чистую прибыль на 14% во II квартале 2024 финансового года, но снизила выручку и ухудшила ее прогноз. Акции FedEx, результаты которой считаются барометром ситуации в экономике США, подешевели на 9,8% на дополнительных торгах во вторник.

Чистая прибыль FedEx в квартале, который завершился 30 ноября, составила $900 млн, или $3,55 в расчете на акцию, по сравнению с $790 млн, или $3,07 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,99 на акцию.

Квартальная выручка FedEx сократилась до $22,2 млрд с $22,8 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль FedEx во втором финквартале на уровне $4,19 на акцию при выручке в $22,36 млрд.

Компания подтвердила годовой прогноз скорректированной прибыли в диапазоне $17-18,5 на акцию, но ухудшила прогноз выручки и теперь ожидает ее снижения на 1-3% (low-single digit), а не сохранения на уровне прошлого фингода, как предполагалось ранее.

Глава компании Радж Субраманиам на конференции по итогам квартала отметил, что спрос на услуги транспортировки ограничен из-за снижения глобальных объемов промышленного производства и осторожности бизнеса при формировании запасов с учетом экономических опасений, пишет MarketWatch. "До конца финансового года мы не ожидаем какого-либо улучшения этих тенденций", - сказал он.

FedEx США Радж Субраманиам
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