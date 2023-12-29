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JD.com выиграла антимонопольное дело против конкурирующей Alibaba

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания JD.com Inc. выиграла антимонопольное дело против конкурирующей Alibaba Group Holding, которая была оштрафована на 1 млрд юаней ($140,7 млн).

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Пекинский суд, рассматривавший иск JD.com, посчитал, что принадлежащий Alibaba маркетплейс Tmall злоупотреблял своей доминирующей рыночной позицией и придерживался определенных практик, что нанесло серьезный ущерб JD.com.

Речь, в частности, идет о практике, когда онлайн-платформа требует от продавца подписывать эксклюзивные соглашения, которые не дают ему возможности предлагать свои продукты на других маркетплейсах, пишет газета The Wall Street Journal.

JD.com подала иск к Alibaba еще в 2017 году.

Alibaba JD.com Tmall Китай
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