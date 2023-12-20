"Глория Джинс" ожидает роста инвестпрограммы в 2024 году минимум в 1,5 раза

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний "Глория Джинс" в 2024 году планирует направить на реализацию инвестпрограммы 15-17 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Глории Джинс" Владимир Мельников.

Инвестпрограмма на 2023 год запланирована на уровне 10 млрд рублей и, как уточнили в пресс-службе компании, будет реализована в полном объеме.

Таким образом, в 2024 году инвестпрограмма увеличится в 1,5-1,7 раза.

"Инвестиционная программа с учетом вложений в цифровые технологии, развитие производства и розницы составит в 2024 году примерно 15-17 млрд рублей", - сказал Мельников.

Он уточнил, что в открытие новых и реконструкцию действующих магазинов в 2023 году "Глория Джинс" инвестировала около 10 млрд рублей. План на 2024 год примерно такой же - инвестиции в развитие розницы около 10 млрд рублей.

"Сейчас в "Глории Джинс" происходит реконструкция, подобная той, что была в 2005-2009 годах. За ближайшие годы мы должны полностью поменять наш ассортимент, закрыть 200-300 маленьких магазинов площадью до 700 метров, открыть 400-500 магазинов площадью от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. кв. м. А также внедрить цифровое обеспечение нашей компании на всех уровнях", - отметил Мельников.

Как сообщалось, в 2024 году "Глория Джинс" запланировала реконструкцию 200 магазинов с увеличением площади с 600-800 кв. м до 1,5 тыс. кв. м и открытие 50-100 магазинов нового бренда Ready! Steady! Go!

Также сообщалось, что "Глория Джинс" в 2024-2025 годах хочет начать продажи в 80 странах через маркетплейсы.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. У группы свыше 700 магазинов в более чем 300 городах, она также имеет два логистических комплекса в Новосибирске и Ростовской области. Выручка группы в 2022 году составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году.