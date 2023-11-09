"Глория Джинс" в 2024-2025 годах хочет начать продажи в 80 странах через маркетплейсы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский производитель и продавец одежды "Глория Джинс" (Gloria Jeans) в 2024-2025 годах планирует начать работу на новых зарубежных маркетплейсах, сообщает пресс-служба компании.

"Обжегшись на открытии магазинов в Израиле, мы поставили задачу в течение 2024-2025 годов выйти в 60-80 стран мира через маркетплейсы", - сказал через пресс-службу председатель совета директоров "Глории Джинс" Владимир Мельников. Ритейлер в августе сообщал о выходе на рынок Израиля, но в середине октября отказался от этого проекта.

Сейчас продукция "Глории Джинс" представлена на таких маркетплейсах, как Ozon, Wildberries, Lamoda, "Яндекс Маркет", "Мегамаркет" и "Kaspi Магазин" (Казахстан), уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В отношении развития оффлайн-сети ритейлер отмечает, что до конца 2024 года планирует реконструировать 200 действующих магазинов и расширить их площадь с 600-800 кв. метров до 1,5-2 тысячи кв. метров.

"В 2022 году мы начали открывать магазины GJ в новой концепции и с полностью обновленным фирменным стилем. По результатам первого года ребрендинга мы видим, что покупателям нравится наш новый формат. Поэтому по итогам переговоров с девелоперами мы приняли масштабную программу модернизации сети: до конца 2024 года мы увеличим площадь тех магазинов GJ, где есть такая возможность", - заявил Мельников.

В 2024 году "Глория Джинс" откроет 50-100 отдельно стоящих магазинов нового бренда Ready! Steady! Go!, ориентированного на подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет. Площадь этих магазинов составит 600-800 кв. метров.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. У группы более 700 магазинов в более чем 300 городах, она также имеет два логистических комплекса в Новосибирске и Ростовской области. Выручка группы в 2022 году составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году.