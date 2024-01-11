"Глория Джинс" в 2023 году увеличила выручку на 11%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский производитель и ритейлер одежды "Глория Джинс" в 2023 году получил выручку в размере 78 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Показатель EBITDA вырос на 15,2% до 14,4 млрд рублей, операционная прибыль – на 18% до 12,05 млрд рублей. Чистая прибыль сложилась в размере 9,6 млрд рублей, что составляет 11% от выручки (в прошлом году компания чистую прибыль не раскрывала - ИФ).

В пресс-релизе сообщается, что онлайн-продажи группы в минувшем году составили 10 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Глории Джинс" Владимир Мельников, онлайн-продажи практически не изменились по сравнению с предыдущим годом, однако продажи в собственных онлайн-каналах выросли по итогам 2023 года вдвое.

"Наша стратегия – продавать в течение 2-3 лет до 75-80% на собственных площадках. К этому времени мы планируем довести число магазинов до 900-1000 в 300-400 городах, и мы сможем доставлять заказ из магазина в течение одного дня. Это позволит нам поддерживать бизнес-модель, не зависящую от возможных изменений коммерческих условий маркетплейсов", - отметил Мельников.

Он добавил, что "Глория Джинс" в 2024 году планирует вложить 10 млрд рублей в развитие сети GJ и Ready! Steady! Go!

В 2024 году "Глория Джинс" запланировала реконструкцию 200 магазинов с увеличением площади с 600-800 кв. м до 1500 кв. м и открытие 50-100 магазинов нового бренда Ready! Steady! Go!

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. По данным на 31 декабря 2023 года, у группы 710 магазинов в более чем 300 городах, она также имеет два логистических комплекса в Новосибирске и Ростовской области.