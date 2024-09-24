Индия в июле сократила импорт нефти на 11,2% к июню

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индия в июле импортировала 16,475 млн тонн нефти - на 13,2% больше, чем в июле 2023 года, сообщается в статистических материалах Министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $10,28 млрд (+14,5% г/г и -9,1% к июню). В июне страна закупила 18,55 млн тонн. Таким образом, к июню 2024 года импорт снизился на 11,2%.

Россия поставила 7,38 млн тонн (-6% к июню, +27% к июлю 2023 года), Ирак - 2,82 млн тонн (-21% к июню и -7% к июлю-2023), Саудовская Аравия - 1,59 млн тонн (-25% к июню и -9% к июлю-2023). Объемы сделок в денежном выражении - $4,45 млрд, $1,71 млрд и $1,06 млрд соответственно.

В целом за семь месяцев Индия закупила 145,64 млн тонн нефти (в денежном выражении - $88,61 млрд), что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из России пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).