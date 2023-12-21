Brent остается в минусе и торгуется у $79,5 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе днем в четверг, рынок продолжает оценивать данные о запасах в США.

К 14:21 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,25%), до $79,5 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,16 (0,11%), до $74,06 за баррель.

Как сообщило 20 декабря Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тысяч б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее.