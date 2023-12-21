Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Brent остается в минусе и торгуется у $79,5 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе днем в четверг, рынок продолжает оценивать данные о запасах в США.

К 14:21 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,25%), до $79,5 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,16 (0,11%), до $74,06 за баррель.

Как сообщило 20 декабря Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тысяч б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее.

Brent WTI Кушинг США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Голландский Dow Europe Holding получил разрешение на продажу российской "дочки"

Аналитики ПСБ отметили давление на рубль спекулятивных операций

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Brent подешевела до $79,31 за баррель

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });