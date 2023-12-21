IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Производитель мебели IKEA предупредил о возможных перебоях в цепочках поставок и отсутствии некоторых товаров в магазинах из-за проблем в логистике, вызванных атаками на суда в Красном море.

Ситуация в Красном море "приведет к задержкам поставок и может ухудшить доступность некоторых товаров IKEA", цитирует BBC представителя компании.

Йеменские хуситы с конца октября атакуют ракетами и дронами суда в Красном море, и в последние недели эти нападения участились. По соображениям безопасности транспортные компании начали пускать корабли в обход, через мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки.

По данным исследовательской компании Project 44, такой маршрут удлиняет путь из Тайваня в Нидерланды примерно на 7,5 тыс. километров или на 8-9 дней. Стоимость маршрута увеличится примерно на $1 млн, оценивают аналитики Xeneta.

Сложившаяся ситуация не приведет к дефициту товаров в британских магазинах в рождественский период, потому что они уже доставлены в страну, но может привести к негативным последствиям в начале 2024 года, заявил Эндрю Опие из Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).