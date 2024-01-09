Brent подорожала до $77,09 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером во вторник, рынок оценивает геополитические риски.

К 18:20 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,27%), до $77,09 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,02 (1,44%), до $71,79 за баррель.

Перебои с транспортировкой через Красное море и опасения разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС могут способствовать формированию уровня поддержки для нефтяных котировок, говорят аналитики, на которых ссылается MarketWatch.

Германский оператор контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG во вторник заявил, что по-прежнему считает обстановку в Красном море опасной, а его суда продолжат обходить регион, огибая мыс Доброй Надежды.

Международная морская организация (IMO) на прошлой неделе сообщила, что не менее 18 транспортных компаний решили изменить маршруты своих судов аналогичным образом, что увеличивает время в пути на 10 дней, ведет к повышению ставок фрахта и наносит вред торговле.