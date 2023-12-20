Йеменские хуситы пригрозили атаками по кораблям ВМС США

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы пригрозили, что начнут атаковать американские корабли, если США "будут вмешиваться в их дела" или нападут на Йемен, сообщают ближневосточные СМИ в среду со ссылкой на заявление лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси.

"Любые атаки со стороны Америки будут встречены ответными нападениями. Мы сделаем американские боевые корабли мишенями для наших дронов и ракет", - сказал он.

Он также предостерег США от отправки военных в Йемен, подчеркнув, что в противном случае "их ждет кое-что жестче, чем то, с чем они столкнулись в Афганистане или во Вьетнаме".

Ранее базирующиеся в Йемене мятежники-хуситы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.