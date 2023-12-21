"НОВАТЭК" объявил форс-мажор по проекту "Арктик СПГ 2" из-за санкций США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" объявил форс-мажор по проекту "Арктик СПГ 2" из-за американских санкций, сообщает агентство Bloomberg.

"Интерфакс" направил запрос в "НОВАТЭК".

По сообщению Bloomberg, "НОВАТЭК" направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта "Арктик СПГ 2", поскольку санкции, введенные США, угрожают началу поставок.

Уведомление о форс-мажоре последовало после того, как США ввели санкции в отношении "Арктик СПГ 2", пишет агентство со ссылкой на четырех источников.

США ввели санкции против "Арктик СПГ 2" в ноябре текущего года. Ранее были наложены санкции на ООО "Арктическая перевалка", владеющего терминалами по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчиков проекта.

12 декабря стало известно, что США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых компаний, специализирующихся на технологиях в области переработки нефти и газа.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 году, а третью – в 2026 году.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.