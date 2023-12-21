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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Акции "НОВАТЭКа" ускорили снижение на новостях о форс-мажоре по "Арктик СПГ 2"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Акции "НОВАТЭКа" к вечеру в четверг ускорили снижение после известий, что компания объявила форс-мажор по проекту "Арктик СПГ 2" из-за американских санкций, о чем сообщило агентство Bloomberg.

На "Мосбирже" акции "НОВАТЭКа" к 17:15 просели до 1464 рублей (-4,4%) – уровня недельной давности; объем торгов превысил 2,273 млрд рублей.

"Интерфакс" направил запрос в "НОВАТЭК".

По сообщению Bloomberg, "НОВАТЭК" направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта "Арктик СПГ 2", поскольку санкции, введенные США, угрожают началу поставок.

Уведомление о форс-мажоре последовало после того, как США ввели санкции в отношении "Арктик СПГ 2", пишет агентство со ссылкой на четырех источников.

США ввели санкции против "Арктик СПГ 2" в ноябре текущего года. Ранее были наложены санкции на ООО "Арктическая перевалка", владеющего терминалами по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчиков проекта.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 году, а третью – в 2026 году.

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