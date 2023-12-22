Банковские аналитики назвали последствия форс-мажора по "Арктик СПГ 2"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Объявление "НОВАТЭКом" форс-мажора по контрактам "Арктик СПГ 2" может привести к их перезаключению, но существенного влияния на сроки реализации проекта не окажет, считают аналитики Альфа-банка. С этой оценкой солидарны эксперты "Синары", а вот в БКС видят существенные риски задержек, причем не только для "Арктик СПГ 2".

Новость об объявлении форс-мажора в связи с введением санкций США против оператора проекта вышла в четверг и ударила по котировкам "НОВАТЭКа".

"Несмотря на неопределенность вокруг ограничений, касающихся сбыта в рамках проекта "Арктик СПГ 2", и связанных с ними рисков, мы считаем реакцию рынка излишне эмоциональной. В четверг, после первых публикаций на эту тему (которые, на наш взгляд, не отражают реального положения дел), акции "НОВАТЭКа" просели более чем на 5%", - пишут аналитики Альфа-банка в своем обзоре.

По их мнению, рассылка уведомлений о форс-мажоре могла быть инициирована не только с целью защиты интересов компании в случае задержек с поставками или логистических проблем, но и с целью перезаключения контрактов. "Форс-мажор, обоснованный санкционными рисками, может стать формальным поводом для пересмотра действующих обязательств, маршрутов и условий поставки, что позволит "НОВАТЭКу" купировать риски дальнейшего усиления санкционного давления на своих клиентов, а также на поставщиков транспортных и финансовых услуг", - говорится в материале.

Аналитики Альфа-банка полагают, что коммерческие поставки СПГ с 1-й линии могут начаться уже в ближайшие недели и не видят существенных операционных рисков для проекта.

"В то же время до запуска второй линии сжижения (ожидается в конце 2024 года) у компании, вероятно, будет возможность заключить новые соглашения с заинтересованными сторонами. Это обстоятельство, на наш взгляд, позволяет считать вчерашнюю новость лишь умеренно негативной для акций компании: несмотря на то, что форс-мажор и последующее расторжение действующих offtake контрактов чреваты определенными пертурбациями с точки зрения рынков сбыта и законтрактованных объёмов, мы не исключаем возможность заключения новых соглашений с дружественными контрагентами по мере наращивания объёмов производства в 2025-2026 годах", - считают они.

В ИБ "Синара" пока не видят оснований для резкой переоценки инвестиционной привлекательности акций "НОВАТЭКа".

"Компания и проект наверняка предпринимают действия по организации отгрузок и платежей, и у нас не вызывает каких-либо вопросов завершение строительных и пусконаладочных работ. До того как США ввели санкции, начало коммерческих отгрузок с проекта намечалось на середину января 2024 года, а значит инвесторы получают несколько недель, чтобы оценить для себя приемлемость рисков переноса сроков проекта. С точки зрения фундаментальных факторов мы по-прежнему считаем акции "НОВАТЭКа" привлекательными, наш рейтинг по ним - "Покупать"", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков БКС, "НОВАТЭК" сможет решить связанные с санкциями логистические проблемы и нарастить выпуск СПГ, но сроки запуска "Арктик СПГ 2", вероятно, серьезно сдвинутся".

"В долгосрочной перспективе мы считаем, что "НОВАТЭК" сможет решить проблемы с логистикой, но перепроектирование судов для перевозки СПГ и разработка собственной технологии хранения, вероятно, займут годы. Таким образом, сроки реализации всех запланированных СПГ-проектов компании, включая Мурманский СПГ и Обский СПГ, теперь под вопросом", - говорится в материале.

США ввели санкции против "Арктик СПГ 2" в ноябре. Ранее под санкции также попало ООО "Арктическая перевалка", владеющее терминалами по перевалке сжиженного природного газа в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчики проекта.

21 декабря стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей из-за санкций США. Компания планировала начать производство на 1-й линии завода в конце текущего года, с отгрузкой первого танкера в начале 2024 года.

Объявление форс-мажора по поставкам СПГ источники "Интерфакса" увязывают с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски. По словам источников, "НОВАТЭК" пока взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок.

Согласно трейдинговой схеме проекта, "Арктик СПГ 2" продает СПГ своим акционерам, а те его затем реализуют по своему усмотрению.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 году, а третью - в 2026 году.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.