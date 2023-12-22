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VK вышел из капитала маркетплейса для бизнеса "Развивай.рф"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - VK вышла из капитала маркетплейса для бизнеса "Развивай.рф", который интернет-компания развивала совместно с Veb Ventures.

По данным ЕГРЮЛ, с 20 декабря ООО "Вэб Венчурс" консолидировало 100% ООО "Развитие.ру" (юрлицо, которое реализует проект маркетплейса под названием "Развивай.рф"). До этого 52,94% компании было у ООО "ВК".

"VK на текущий момент сосредоточена на развитии других B2B-направлений, при этом VK и "ВЭБ.РФ" остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных сферах", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе VK.

Проект "Развивай.рф" был создан в 2019 году как платформа с различными видами поддержки от группы "ВЭБ.РФ".

На сайте маркетплейса говорится, что в настоящее время проект предлагает услуги по поиску кредитных услуг, транспортного лизинга, а также грантов и венчурного финансирования. Партнеры "Развивай.рф" являются МСП банк, Российский экспортный центр, ПСБ, Альфа-банк, "Сбер Бизнес", "Major Лизинг", "Европлан", Азиатско-Тихоокеанский банк и др.

В 2022 году выручка ООО "Развитие.ру" составила 437 млн рублей, увеличившись год к году в 7 раз. Убыток при этом вырос до 140,3 млн против 57,5 млн рублей убытка в 2021 году.

VK ВЭБ.РФ Veb Ventures Развивай.рф
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