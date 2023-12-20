VK приобрел платформу автоматизации бизнеса в сфере услуг YCLIENTS

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - VK приобрел 100% долей в группе компаний YCLIENTS (разработчик платформы онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг), говорится в сообщении холдинга.

Сумма сделки не называется.

"Покупка YCLIENTS продолжает реализацию стратегии VK в сегменте среднего и малого бизнеса. Сделка укрепит лидерские позиции VK в B2B за счет увеличения количества инструментов для бизнеса, их синергии и развития комплексного продуктового предложения", - говорится в сообщении.

В интернет-холдинге указывают, что бесшовная интеграция сервисов YCLIENTS в платформы VK позволит компаниям среднего и малого бизнеса повысить конверсии и предоставит новые инструменты для развития бизнеса. Так, компании смогут интегрировать сервис онлайн-записи в свои сообщества в соцсети, подключить сервис чекаута, систему обратной связи и другие востребованные для бизнеса функции.

Пользователи платформ VK смогут со страницы сообщества или из мессенджера записаться на услуги к специалистам, например в салон красоты или фитнес-клуб, поделиться обратной связью, безопасно и быстро провести оплату.

Группа компаний YCLIENTS разрабатывает облачные продукты для автоматизации бизнеса сферы услуг. У нее более 45 тыс. пользователей из числа представителей среднего и малого бизнеса. Продукты компании используются в сегментах красоты, здоровья и спорта и имеют перспективы роста в других направлениях – досуг, образование, авто и розница, отмечается в сообщении.