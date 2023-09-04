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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

VK создал две бизнес-группы, объединив в них ключевые продукты и сервисы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK изменил организационную структуру, создав две бизнес-группы, в которых объединил ключевые продукты и сервисы, говорится в сообщении холдинга.

В частности, в бизнес-группу "Социальные платформы и медиаконтент" объединены "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "VK Видео", "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер". Эту бизнес-группу возглавил Степан Ковальчук в должности старшего вице-президента VK по медиастратегии.

Почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений Rustore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы объединены в бизнес-группу "Экосистемные и комплексные сервисы" под руководством старшего вице-президента VK по развитию бизнеса и инвестициям Александра Айвазова.

Отмечается, что по мере развития продуктов бизнес-группы могут расширяться и включать в себя новые активы холдинга. Продукты и сервисы, которые не вошли в созданные бизнес-группы, продолжат развитие в рамках своих подразделений.

Функциональные зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними.

"Обновления позволят холдингу более эффективно использовать сквозные технологические разработки для повышения качества работы схожих по функциональности продуктов и решений", - говорится в сообщении.

Кроме того, VK назначила вице-президентом по AI Антона Фролова, который также является СЕO "Дзена" (он будет совмещать две должности).

В новом статусе Фролов будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов VK.

Фролов начал профессиональную деятельность в "Лаборатории Касперского", где занимался развитием технологий почтового антиспама. С 2014 года развивал "Яндекс.Переводчик" и "Поиск" "Яндекса". В 2018 году присоединился к команде "Дзена", где за 3 года прошел путь от СТО до СЕО.

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