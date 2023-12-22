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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Закупки зерна в интервенционный фонд в пятницу снизились до 18,9 тысячи тонн

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Государство в пятницу закупило в интервенционный фонд 18,9 тысячи тонн зерна на 178,4 млн рублей, сообщила Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

В четверг объем госзакупок составил 21,6 тысячи тонн на 321,8 млн рублей.

Всего за 10 торговых дней в фонд закуплено 167,4 тысячи тонн зерна на 2,345 млрд рублей. В частности, 96 795 тонн пшеницы 3 класса (на 1,486 млрд рублей), 55 215 тонн пшеницы 4 класса (на 694,2 млн рублей). Вся пшеница - урожая 2023 года. Кроме того, фонд пополнили 1,62 тысячи тонн ржи урожая 2022 года (на 17,7 млн рублей) и 13,77 тысячи тонн ржи урожая 2023 года (на 147,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса за этот период составила 13 982 рубля за тонну, пшеницы 4 класса - 11 476 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 171 рубль, ржи урожая 2023 года - 9 829 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

В этом году торги будут проходить по 28 декабря включительно.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ
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