Закупки зерна в интервенционный фонд России в четверг составили 21,6 тысячи тонн

Это самый высокий показатель с начала торгов 11 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Государство в четверг закупило в интервенционный фонд 21,6 тысячи тонн зерна на 321,8 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это самый высокий показатель с начала торгов (с 11 декабря).

Всего за 9 торговых дней в фонд закуплено 148,5 тысячи тонн зерна на 2,067 млрд рублей. В частности, закуплено 83 295 тонн пшеницы 3 класса (на 1,275 млрд рублей), 49 815 тонн пшеницы 4 класса (на 626,187 млн рублей). Вся пшеница - урожая 2023 года. Кроме того, фонд пополнили 1,62 тысячи тонн ржи урожая 2022 года (на 17,7 млн рублей) и 13,77 тысячи тонн ржи урожая 2023 года (на 147,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса за этот период составила 13 952 рубля за тонну, пшеницы 4 класса - 11 479 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 171 рубль, ржи урожая 2023 года - 9 829 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

В 2023 году торги будут проходить по 28 декабря включительно.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.