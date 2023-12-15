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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Зерновые интервенции на этой неделе пополнили госфонд на 79,4 тыс. т пшеницы и ржи

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Закупочные зерновые интервенции, начавшиеся в РФ 11 декабря, к пятнице пополнили государственный фонд на 79,38 тыс. тонн пшеницы и ржи урожая 2023 года. На их закупку был потрачен 1,1 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

В пятницу было приобретено 12,15 тыс. тонн зерна на 173 млн рублей.

Всего за пять дней торгов закуплено 41,85 тыс. тонн пшеницы 3 класса (на 642,4 млн рублей), 29,16 тыс. тонн пшеницы 4 класса (почти на 358 млн рублей), 8,37 тыс. тонн ржи (на 88,7 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса за этот период составила 14 013 рублей за тонну, пшеницы 4 класса – 11 247 рублей, ржи – 9 635 рублей за тонну. Все цены – без НДС.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Расписание предусматривает проведение торгов пока до 22 декабря.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ Московская биржа
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