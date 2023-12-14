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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 13:21

В интервенционный фонд в четверг закупили 17,55 тыс. т зерна на 241 млн рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госзакупки зерна в четверг пополнили интервенционный фонд РФ на 17,55 тыс. тонн (на 240,7 млн рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Всего за четыре дня торгов закуплено 67,23 тыс. тонн зерна урожая 2023 года на 916,1 млн рублей. В том числе пшеницы 3 класса – 32,67 тыс. тонн на 500,2 млн рублей, пшеницы 4 класса – 26,19 тыс. тонн на 327,2 млн рублей, ржи – 8,37 тыс. тонн на 88,7 млн рублей.

Средняя цена пшеницы 3 класса за этот период составила 13 977 рублей за тонну, пшеницы 4 класса – 11 436 рублей, ржи – 9 635 рублей за тонну. Все цены – без НДС.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Расписание предусматривает проведение торгов пока по 22 декабря включительно.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены в РФ с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ Московская биржа
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