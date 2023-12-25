ЦБ РФ в январе будет продавать валюту в рамках операций с ФНБ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в январе будущего года будет продавать валюту на внутреннем рынке в рамках операций по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе", - сообщила Набиуллина в интервью РБК.

Она отметила, что направление валютных операций в целом будет зависеть от цены на нефть.

"Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты", - заявила глава ЦБ.

Банк России в конце ноября сообщил, что с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Ежедневный объем и направление операций будет определяться исходя из сальдо нескольких величин: регулярных операций в рамках бюджетного правила; разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета за 2023 год; осуществленного в течение II полугодия 2023 года - I полугодия 2024 года объема чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года ЦБ планирует представить в конце декабря.