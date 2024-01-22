В ИБ "Синара" ждут покупок валюты по бюджетному правилу в 2024 году на 0,6 трлн рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Объем чистых покупок валюты со стороны государства в рамках бюджетного правила в 2024 году может составить 0,6 трлн рублей, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара". По их оценкам, Банк России может перейти от продажи юаней к их покупке во втором квартале 2024 года.

"Считаем, что в ближайшие месяцы нефть марки Urals подорожает до $85 за баррель, и тогда совокупные ежедневные продажи валюты сократятся с эквивалента 16,7 млрд рублей до 2 млрд рублей в апреле, сменяясь покупками, начиная с мая", - пишут экономисты в обзоре.

В 2024 году "Синара" прогнозирует средний курс рубля на уровне 88 рубля/$1. Также ожидается небольшой дефицит бюджета в 0,3% ВВП при росте цены Urals до $85 за баррель. "В текущем году продажи валюты со стороны ЦБ РФ могут составить 2,4 трлн рублей, в то время как Минфин может купить юаней примерно на 3 трлн рублей в эквиваленте (соответствует размеру дополнительных нефтегазовых доходов)", - говорится в отчете. Чистые покупки валюты со стороны государства в текущем году в размере 0,6 трлн рублей не позволят рублю значительно укрепиться, отмечают эксперты.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России завершит продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).