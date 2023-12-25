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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Чистые продажи экспортерами валюты в ноябре могут приблизиться к 100% выручки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские экспортеры наращивают продажи валюты, но дело не только в том, что вступили в силу требования октябрьского указа президента об обязательной репатриации и продаже их выручки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она подтвердила свою позицию о том, что указ, действие которого на данный момент ограничено апрелем 2024 года, должен оставаться временным.

"Мы сейчас действительно видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки. Но здесь несколько факторов. Первое - все-таки валюту в основном продавали экспортеры, в том числе, на фоне высоких цен на нефть, которые были в предыдущие месяцы. Там у нас тоже существуют лаги - от высоких цен на нефть до прихода экспортной выручки и ее продажи. И как раз продавалась валюта с высоких цен на нефть. Были разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Плюс к этому мы видим, что некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам - здесь тоже работает наша денежно-кредитная политика - начали брать валютные кредиты, а потом валюту продавать, чтобы оплачивать свои рублевые расходы", - сказала Набиуллина в интервью РБК.

"И, конечно, какое-то влияние оказал указ. Но вычленить действие каждого фактора сейчас, наверное, невозможно", - отметила она.

Аргументируя необходимость ограничить срок действия введенных указом требований, глава ЦБ РФ отметила, что со временем компании учатся обходить ограничения. "Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты, и, прежде всего, по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и т.д. Поэтому мы считаем, что (указ - ИФ) должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время", - заявила Набиуллина.

По ее мнению, сейчас продажа валютной выручки не является определяющим фактором для курса рубля.

"Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, - это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", - сказала Набиуллина, добавив, что ЦБ не ожидает резкого изменения ситуации на валютном рынке в момент истечения действия указа весной следующего года.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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