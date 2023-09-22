Минфин прогнозирует ликвидную часть ФНБ к концу 2024 г. на уровне 6,7 трлн руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2024 года будет на уровне 6,7 трлн рублей.

"Мы учитываем в проекте бюджета пополнение Фонда национального благосостояния. Размер ФНБ на конец 2024 года составит 6,7 трлн рублей, бюджетный нераспределенный такой ресурс – 3,7 трлн рублей", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства в пятницу.

Позже в Минфине пояснили, что говоря о 6,7 трлн рублей, министр имел в виду ликвидную часть фонда.

Объем ФНБ на 1 сентября составил 13 трлн 703,6 млрд рублей (эквивалент $142,853 млрд), или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, он вырос за август на 390,15 млрд рублей. Объем ликвидных активов фонда на 1 сентября составил эквивалент 7,252 трлн рублей, или $75,594 млрд, что соответствует 4,8% ВВП.