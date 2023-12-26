Fitch прогнозирует девелоперам КНР проблемы с погашением облигаций и в 2024 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Многие частные китайские девелоперы, не допустившие дефолта по своим обязательствам, в 2024 году продолжат испытывать трудности с выплатой долга по облигациям в связи со слабым спросом на первичном рынке жилья, ограниченным доступом к рынкам долгового капитала и необходимостью уделять первостепенное внимание строительству, полагают аналитики агентства Fitch Ratings.

"Мы ожидаем, что ряд частных застройщиков, не допустивших дефолта по обязательствам, отложит выплату основных сумм долга за счет реструктуризации или даже дефолта, поскольку банки по-прежнему очень избирательно подходят к одобрению новых кредитов девелоперам, несмотря на рекомендации центрального правительства активнее кредитовать сектор", - говорится в сообщении агентства.

В следующем году таким застройщикам предстоит погасить основной долг на 39,3 млрд юаней ($5,5 млрд) по юаневым облигациям и $5,5 млрд по бондам в иностранной валюте, отмечает Fitch. В 2023 году суммы к погашению составляют 34,6 млрд юаней и $3,9 млрд соответственно.

При этом большинство не допустивших дефолта государственных девелоперов смогут контролировать риски, связанные с погашением долга в краткосрочной перспективе, благодаря более уверенным позициям на рынке и стабильному доступу к финансированию. В 2024 году им предстоит выплатить 328,7 млрд юаней по юаневым облигациям и $6 млрд по бондам в иностранной валюте против соответственно 255,1 млрд юаней и $4,9 млрд в 2023 году.

Для тех, кто допустил дефолт, возможность обслуживать привлеченный на рынках капитала долг по-прежнему будет весьма ограниченной, пишет Fitch. Однако, как показывает ряд недавних случаев, инвесторы, вероятно, смогут вернуть небольшую часть средств за счет рассрочки платежей.

В частности, Country Garden Holdings и его китайское дочернее предприятие в ноябре выплатили 2% основной суммы долга по четырем выпускам юаневых облигаций с отсрочкой платежей, по данным Dealing Matrix. CIFI Group также выплатила 2% отсроченной суммы по юаневым бондам.

В 2024 году 16 допустивших дефолт китайских застройщиков должны будут выплатить c рассрочкой 10,9 млрд юаней в виде основной суммы долга по юаневым облигациям (в 2023 году - 8,5 млрд юаней).