Китайский застройщик Country Garden зафиксировал рекордный чистый убыток в I полугодии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Китайский застройщик Country Garden Holdings Co. зафиксировал рекордный чистый убыток в первом полугодии 2023 года на фоне кризиса ликвидности в секторе.

Как говорится в сообщении компании, чистый убыток в январе-июне составил 48,9 млрд юаней ($6,72 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 612 млн юаней за аналогичный период годом ранее.

Убыток Country Garden является максимальным с момента выхода компании на биржу Гонконга в 2007 году.

Выручка компании в первом полугодии увеличилась на 39% до 226 млрд юаней. При этом застройщик заявил, что для "обеспечения своевременной сдачи готового жилья" ему пришлось "находить баланс между объемами продаж и ценой реализации на некоторых объектах".

Country Garden, который некогда был крупнейшим застройщиком Китая по объему продаж, находится в долговом кризисе, последствия которого могут быть более серьезными, чем это было в случае China Evergrande Group, поскольку у него существенно больше строящихся объектов.

Накануне компания попросила у кредиторов отсрочку на 40 дней для выплат по бондам общим объемом 3,9 млрд юаней, срок обращения которых истекает на следующей неделе.

Совокупный объем долга Country Garden на конец первого полугодия 2023 года составлял 1,36 трлн юаней. Застройщик заявил, что рассмотрит различные меры обслуживания задолженности, чтобы справиться с поэтапно возникающими проблемами в плане ликвидности.

В среду компания также объявила о намерении разместить акции на сумму 270 млн гонконгских долларов ($34 млн) с 15%-ным дисконтом к рыночной цене, чтобы привлечь средства для погашения действующих кредитов.

Акции Country Garden подешевели почти на 53% с начала текущего года.