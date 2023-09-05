Китайский девелопер Country Garden избежал дефолта по долларовым бондам

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Country Garden Holdings, один из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае, во вторник провел процентные выплаты по двум выпускам номинированных в долларах США облигаций, что позволило ему избежать дефолта, пишет Financial Times со ссылкой на сообщение одного из держателей этих бондов.

Country Garden отказался от комментариев.

Компания в начале августа не смогла осуществить выплаты в установленный срок, но успела сделать это в течение грейс-периода. Сумма платежа составила $22,5 млн по двум выпускам облигаций совокупным объемом $1 млрд.

Просрочка платежей в прошлом месяце вызвала опасения по поводу состояния компании, которая когда-то считалась одним из самых безопасных и финансово здоровых застройщиков в КНР. Несмотря на недавнее ралли, его акции упали в цене более чем на 60% с начала года.

В последние недели Country Garden изо всех сил старается избежать дефолта как по долларовым облигациям, так и по юаневым бондам. Так, в пятницу компания получила одобрение кредиторов на выплаты по облигациям почти на 4 млрд юаней ($550 млн), погашение которых наступало в субботу, несколькими траншами в течение трех лет.

Хотя это означает, что испытывающий нехватку денежных средств застройщик избежал технического дефолта, но трейдеры не ожидают существенного улучшения ситуации в усугубляющимся кризисе масштабного и экономически важного сектора недвижимости Китая.

Китайским девелоперам по-прежнему предстоит выплатить $38 млрд по облигациям в долларах и юанях до конца этого года. В том числе на сентябрь приходится около $1,48 млрд, что является самым значительным объемом повышения с января, по расчетам Bloomberg.

Также агентство отмечает, что из 50 крупнейших застройщиков страны 34 уже столкнулись с просрочкой платежей.

Котировки акций Country Garden снизились на 1% по итогам торгов в Гонконге во вторник.